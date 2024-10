Bibbiano, assolto l’ex sindaco Andrea Carletti (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'ex sindaco di Bibbiano ed esponente Pd è stato assolto dal tribunale di Reggio Emilia ed esce così dal processo sugli affidi in Val d'Enza Imolaoggi.it - Bibbiano, assolto l’ex sindaco Andrea Carletti Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'exdied esponente Pd è statodal tribunale di Reggio Emilia ed esce così dal processo sugli affidi in Val d'Enza

Assolto l'ex sindaco di Bibbiano Andrea Carletti - Nella scorsa udienza il collegio aveva respinto la richiesta della Procura reggiana di sollevare in merito questione di legittimità costituzionale. . Rispondeva di abuso di ufficio, reato di recente abrogato. Andrea Carletti, ex sindaco di Bibbiano ed esponente Pd, è stato assolto dal tribunale di Reggio Emilia ed esce così dal processo sugli affidi in Val d'Enza. (Quotidiano.net)

Caso Bibbiano - assolto l’ex sindaco Andrea Carletti - Escono del tutto anche altre due figure: l'ex sindaco di Montecchio ed l’ex presidente dell'Unione Val d'Enza Paolo Colli e l'affidataria di bambini Cinzia Prudente. Due difese, quelle di Colli e di Bassmaji e Bedogni, hanno chiesto stamattina l'assoluzione nel merito per i loro assistiti. In tutto a oggi erano in piedi quattro capi di imputazione formulati per abuso d'ufficio e di cui erano ... (Ilrestodelcarlino.it)