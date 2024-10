Balotelli-Genoa: ecco cosa manca per il rientro in Italia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Genoa sta cercando di rinforzare la propria rosa, dopo un inizio di stagione complicato, caratterizzato da un mercato deludente e da una serie di infortuni significativi.La situazione in Ilnerazzurro.it - Balotelli-Genoa: ecco cosa manca per il rientro in Italia Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilsta cercando di rinforzare la propria rosa, dopo un inizio di stagione complicato, caratterizzato da un mercato deludente e da una serie di infortuni significativi.La situazione in

Balotelli al Genoa è un affare per tutti - Mario Balotelli potrebbe diventare un nuovo giocatore del Genoa. L'idea c'è, un attaccante al Grifone serve come il pane per provare a uscire dalla crisi e Supermario aspetta da tempo la sua occasione per tornare a calcare i campi della Serie A. Anche per questo ha rifiutato i corteggiamenti... (Genovatoday.it)

Balotelli torna di tendenza - ora anche il Genoa lo vuole - In più bisogna ricordare che Gilardino ha più volte si era espresso i suoi dubbi sull’eventualità di tesserare svincolati a corto di preparazione.  L'articolo Balotelli torna di tendenza, ora anche il Genoa lo vuole sembra essere il primo su ilNapolista.  Secondo quanto riportato da Repubblica il club spingerebbe per avere Super Mario da subito all’interno della sua squadra per dare una mano ... (Ilnapolista.it)

Gilardino chiama - Balotelli risponde : SuperMario verso il Genoa - . Milano, 9 ottobre - SuperMario e la Serie A: un binomio che potrebbe riformarsi a breve. In merito a un possibile arrivo della punta ex Inter, Manchester City, Milan e Liverpool tra le altre, il tecnico Vanoli ha preferito non rispondere. Genoa (e Torino) riflettono. I liguri sono alle prese con diversi infortuni nel reparto offensivo (Vitinha, Ekuban, Messias) e, dopo le partenze estive di ... (Sport.quotidiano.net)