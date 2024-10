“Ballando con le Stelle”, intervista esclusiva a Milly Carlucci: “Gli ottimi ascolti sono una grande conferma. Laura Freddi? Non c’è mai stata occasione. Stefano De Martino è un ragazzo in gamba, se la sta cavando bene” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ballando con le Stelle conquista sempre più telespettatori. Le prime due puntate del talent show di Raiuno hanno registrato il 25% di share confermandosi uno dei programmi più seguiti della Rai. Merito sicuramente del prestigioso cast che Milly Carlucci è riuscita a mettere insieme. Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato proprio la regina del sabato sera, Milly Carlucci, che si è detta soddisfatta per gli ottimi risultati raggiunti nelle prime due puntate: “E’ una grande soddisfazione oltre che una bella conferma. Ballando con le Stelle, con gli inevitabili alti e bassi, è sempre stato un successo ma quest’anno sembra esserci una magia particolare. Non bisogna fermarsi però, siamo solo all’inizio, la strada è lunga e difficile”. Milly ci rivela che a differenza dello scorso anno è riuscita a coniugare il prestigio con l’età. Sicuramente l’età dei concorrenti in gara si è abbassata. Superguidatv.it - “Ballando con le Stelle”, intervista esclusiva a Milly Carlucci: “Gli ottimi ascolti sono una grande conferma. Laura Freddi? Non c’è mai stata occasione. Stefano De Martino è un ragazzo in gamba, se la sta cavando bene” Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)con leconquista sempre più telespettatori. Le prime due puntate del talent show di Raiuno hanno registrato il 25% di sharendosi uno dei programmi più seguiti della Rai. Merito sicuramente del prestigioso cast cheè riuscita a mettere insieme. Noi di SuperGuida TV abbiamoto proprio la regina del sabato sera,, che si è detta soddisfatta per glirisultati raggiunti nelle prime due puntate: “E’ unasoddisfazione oltre che una bellacon le, con gli inevitabili alti e bassi, è sempre stato un successo ma quest’anno sembra esserci una magia particolare. Non bisogna fermarsi però, siamo solo all’inizio, la strada è lunga e difficile”.ci rivela che a differenza dello scorso anno è riuscita a coniugare il prestigio con l’età. Sicuramente l’età dei concorrenti in gara si è abbassata.

