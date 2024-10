Arrow Lake ufficiale. Intel Core Ultra 200S porta su desktop efficienza, architettura ibrida e NPU per l'IA locale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Intel lancia i processori desktop Core Ultra 200S, basati su architettura Arrow Lake. Design a chiplet, NPU integrata e consumi ridotti caratterizzano la nuova gamma, che richiederà schede madri con socket LGA-1851 Dday.it - Arrow Lake ufficiale. Intel Core Ultra 200S porta su desktop efficienza, architettura ibrida e NPU per l'IA locale Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)lancia i processori, basati su. Design a chiplet, NPU integrata e consumi ridotti caratterizzano la nuova gamma, che richiederà schede madri con socket LGA-1851

