Arrestata famiglia per spaccio di cocaina, operazione nel quartiere Rancitelli

Pescara - Cinque persone arrestate: tre in carcere e due ai domiciliari. Indagini difficili per il linguaggio in codice utilizzato dai membri della famiglia.

spaccio di cocaina: famiglia Arrestata dopo operazione nel quartiere Rancitelli

Un'operazione dei carabinieri nel quartiere Rancitelli di Pescara ha portato all'arresto di cinque persone accusate di detenzione e spaccio di cocaina. Tre degli arrestati sono stati trasferiti in carcere, mentre gli altri due si trovano agli arresti domiciliari, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal tribunale. La famiglia coinvolta, di origini rom, operava da tempo nella zona, ma ulteriori dettagli sulla loro identità non sono stati resi noti. L'indagine, partita nel dicembre 2022, ha permesso ai militari di documentare numerosi episodi di spaccio nel popolare quartiere di Rancitelli.

