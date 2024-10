Puntomagazine.it - Arenella: tentano il furto in un negozio. Arrestati due uomini dalla Polizia di Stato

(Di venerdì 11 ottobre 2024)due napoletani per tentatoaggravato a un, colti in flagrante con un transpallet Nella decorsa notte, ladiha tratto in arresto per tentatoaggravato due napoletani, di 34 e 36 anni, con precedenti di, anche specifici. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Edgardo Cortese, hanno notato due soggetti intenti a forzare la serranda di un esercizio commerciale utilizzando un transpallet. Pertanto, i poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato gli indagati accertando, altresì, che la saracinesca dell’attività commerciale era stata danneggiata. L'articoloilin unduediproviene da Punto! - Il web magazine.