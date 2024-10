Alba Parietti: “Non la nomino più, non voglio querele”, cosa successe con Selvaggia Lucarelli in tribunale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tra Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli, ospiti del programma di Donne sull'orlo di una crisi di nervi, si accende la scintilla. Le due ricordano le dispute legali tra loro, nate in seguito ad una lite scoppiata a Ballando con le stelle nel 2017. Fanpage.it - Alba Parietti: “Non la nomino più, non voglio querele”, cosa successe con Selvaggia Lucarelli in tribunale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tra, ospiti del programma di Donne sull'orlo di una crisi di nervi, si accende la scintilla. Le due ricordano le dispute legali tra loro, nate in seguito ad una lite scoppiata a Ballando con le stelle nel 2017.

