AEW | Julia Hart vicina al ritorno? L’aggiornamento di Brody King

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il recupero dell’ex campionessa TBS Dopo quasi sei mesi di assenza, l’ex campionessa TBSsembra essere prossima alin AEW. Durante un’intervista con Stephanie Chase, il compagno di stable della House of Black,, ha fornito un aggiornamento sul recupero didall’intervento chirurgico alla spalla. Le parole diha espresso ottimismo riguardo alimminente di: “Sì, penso che la vedremo molto presto,” ha dichiarato. “Voglio dire, ha lasciato qua e là alcuni indizi, ma credo che sia pronta a tornare per il suo titolo.” L’infortunio e la perdita del titolo TBSsi è infortunata alla spalla in un match contro Leyla Hirsch a Rampage lo scorso aprile. Nonostante l’infortunio, ha continuato a lottare al pay-per-view AEW Dynasty il 21 aprile, dove ha perso il titolo TBS contro Willow Nightingale.