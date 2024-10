VIDEO | Via delle Mura verso la riqualificazione: demolita anche la baracca realizzata in mezzo alla strada (Di giovedì 10 ottobre 2024) Via delle Mura fino a poco tempo fa offriva una cartolina di degrado inaccettabile con la baraccapoli realizzata a pochi passi dalla chiesa di Pompei. Adesso quelle 15 casette sono ormai sparite e stamattina le ruspe hanno buttato giù anche il manufatto realizzato praticamente in mezzo alla Messinatoday.it - VIDEO | Via delle Mura verso la riqualificazione: demolita anche la baracca realizzata in mezzo alla strada Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Viafino a poco tempo fa offriva una cartolina di degrado inaccettabile con lapolia pochi passi dchiesa di Pompei. Adesso quelle 15 casette sono ormai sparite e stamattina le ruspe hanno buttato giùil manufatto realizzato praticamente in

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cimice asiatica - flagello alieno in Italia : per debellarla (anche) la vespa samurai - Una situazione disastrosa. Ma bisogna essere onesti, ci sono anche delle difficoltà oggettive. Piero Genovesi nel suo ‘Specie aliene’ cita gli “oltre 300 milioni di euro all’anno di danni” “ causati alla produzione di frutta in Val Padana”. Drammaticamente invasiva, soprattutto nell’Italia settentrionale. (Quotidiano.net)

OpenAI - epidemia di dimissioni volontarie negli Usa Lascia anche la Cto Murati - ma Altman pensa agli utili - Ma perchè tutti vanno via da OpenAi? Questa la domanda che molti si pongono alla luce delle recenti dimissioni di Mira Murati, il direttore tecnico che insieme a Sam Altman è stata uno dei volti della società di ChatGPT, ha deciso di lasciare l'azienda dopo sei anni e mezzo anche se, da come scrive la stessa Murati, "non c'è mai un momento ideale per allontanarsi da un luogo che si ama". (Affaritaliani.it)

Usa - si dimette CTO di Open AI Mira Murati - lasciano anche i manager Bob McGrew e Barret Zoph - Altman : “Da no-profit a società di lucro” - A sorpresa ha annunciato le dimissioni Mira Murati, la chief technology officer. È pioggia di dimissioni alla Open AI, l'azienda no-profit di ricerca sull'intelligenza artificiale creatori di ChatGPT. L'azienda aveva già visto il ritiro di altri dirigenti di profilo come i fondatori Ilya Sutskever e . (Ilgiornaleditalia.it)