Vicario Roma ritardi e disagi per Giubileo spero stretta

"Avverto anch'io i disagi che stanno vivendo in questo momento tanti cittadini Romani, sono sotto gli occhi di tutti. Speriamo che i ritardi che stiamo constatando si possano recuperare nel minore tempo possibile. Mi sembra di capire che l'intenzione dell'amministrazione, oltre che del tavolo di Palazzo Chigi, sia quella di rispettare i tempi di consegna dei singoli cantieri". Lo dice all'ANSA il nuovo Vicario della Diocesi di Roma, mons. Baldo Reina, che l'8 dicembre sarà creato cardinale dal Papa. Ma il Giubileo, aggiunge, "è un tempo di grazia, di misericordia, di perdono, ma soprattutto un tempo di riscatto per gli ultimi".

