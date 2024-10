Ilrestodelcarlino.it - Venezia, scoperta una serra di cannabis sul terrazzo

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 – Unadisul. È unache ha dell’incredibile, un altro caso di produzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nella mattinata di giovedì scorso, infatti, i militari della compagnia di Chioggia, in coordinamento con la locale Sezione Operativa Navale, hanno denunciato un uomo di nazionalità italiana, già con precedenti, per produzione e detenzione di stupefacente. L’uomo aveva allestito una vera e propria piantagione diin casa. I finanzieri, durante una perquisizione nella sua abitazione a ridosso della spiaggia di Sottomarina, hanno scoperto un intero, sporgente dalla facciata dell’edificio, utilizzato per la coltivazione di piante di canapa sativa, ritrovate in perfetto stato e ricche di infiorescenze.