Un incontro per scoprire come lavorare nei videogiochi (Di giovedì 10 ottobre 2024) Quali sono gli sbocchi professionali nella produzione di videogiochi? Che competenze sono richieste per i diversi ruoli? Cosa rappresenta questa industria per la città di Milano? Sono le domande a cui cercheranno di rispondere Marco Ponte, CEO, Nacon Studio Milan, Samuele Perseo, Product Manager & Writer, Reply Game Studios, Alberto Casulini, Business Development Manager, Slitherine e Andrea Basilio, Executive Producer & Associate Creative Director, Milestone durante il panel "lavorare nel settore dei videogiochi: un'opportunità per i giovani milanesi" organizzato da IIDEA in occasione della Milano Digital Week, che si terrà sabato 12 ottobre alle 14:30 presso Piazza dei Mercanti.

