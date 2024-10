Inter-news.it - Ultras Inter, da Lukaku fino a Thuram: minacce per accoglierli! – TS

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Emergono altri retroscena sulla vicenda legata aglidell’. Tra questi anche lea uomini della società per accogliere e incontrare i nuovi acquisti. Da, passando per Hakimi, Mkhitaryan e Young. LA SITUAZIONE – L’inchiesta sulle curve die Milan sta andando avanti, tant’è che nella giornata di ieri gli inquirenti hanno ascoltato la testimonianza di Simone Inzaghi. Tra oggi e domani toccherà a Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro, e Davide Calabria, difensore e capitano del Milan. Ma dalle carte che ha in la Procura emergono altri inquietanti retroscena sul rapporto tra la curva nerazzurra e la società. Tra questi le pressioni e le intimidazioni da parte degliper incontrare i nuovi acquisti. Da Romelua Marcuspassando per Achraf Hakimi, Ashley Young ed Henrikh Mkhitaryan.