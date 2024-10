Tutto nasce a Pavia alla fine degli anni '80, con due ragazzi vicini di banco (Di giovedì 10 ottobre 2024) Esplosi all’inizio degli anni ’90, gli 883 (Max Pezzali e Mauro Repetto) sono stati un duo musicale che ha sfornato hit indimenticabili e segnato in modo significativo un’epoca. Da Hanno ucciso l’Uomo Ragno a Sei un mito, fino alle ballad Gli anni e Come mai, i due ragazzi di Pavia hanno avuto un successo incredibile, raccontando la quotidianità di almeno due generazioni, e sopravvivendo negli anni anche dopo l’abbandono di Repetto (nel 1994, all’apice della fama). Ora che su Sky (11 ottobre) esce la serie tv Hanno ucciso l’uomo ragno. La leggendaria storia degli 883, ecco un ripasso di una delle più grandi avventure pop italiane. Iodonna.it - Tutto nasce a Pavia alla fine degli anni '80, con due ragazzi vicini di banco Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Esplosi all’inizio’90, gli 883 (Max Pezzali e Mauro Repetto) sono stati un duo musicale che ha sfornato hit indimenticabili e segnato in modo significativo un’epoca. Da Hanno ucciso l’Uomo Ragno a Sei un mito, fino alle bd Glie Come mai, i duedihanno avuto un successo incredibile, raccontando la quotidianità di almeno due generazioni, e sopravvivendo neglianche dopo l’abbandono di Repetto (nel 1994, all’apice della fama). Ora che su Sky (11 ottobre) esce la serie tv Hanno ucciso l’uomo ragno. La leggendaria storia883, ecco un ripasso di una delle più grandi avventure pop italiane.

