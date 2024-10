Ilgiorno.it - Truffa ai danni dello Stato e riciclaggio: arrestato imprenditore di Desenzano. Risultava nullatenente

(Di giovedì 10 ottobre 2024)del Garda (Brescia) – Formalmentee pure percettore di reddito di cittadinanza. Non solo. Aveva anche debiti con il Fisco per quasi 4 milioni di euro. Eppure tramite prestanome e società schermo sarebbe riuscito a ottenere oltre 450mila euro di fondi Pnrr, trasferiti poi su conti personali e riciclati per l'acquisto e il leasing di auto di lusso. Per questo motivo la Guardia di finanza didel Garda ha arreundel settore della compravendita e noleggio di veicoli di grossa cilindrata, indagato dalla procura di Brescia peraggravata ai, indebita percezione del reddito di cittadinanza, oltre che per reati contro il patrimonio, tributari e fallimentari. Il gip ha disposto anche il sequestro preventivo complessivamente di oltre 1,7 milioni di euro.