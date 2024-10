Trapani, un nuovo percorso formativo contro bullismo e cyberbullismo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il carcere minorile “Malaspina” La visita al carcere minorile “Malaspina” di Palermo ha lasciato un segno profondo in Noemi, una giovane che ha partecipato a un progetto formativo. In una lettera, ha condiviso le emozioni vissute durante l’esperienza. Ora, un nuovo progetto è stato presentato agli studenti dell’Istituto Rosina Salvo di Trapani, con l’obiettivo di contrastare bullismo e cyberbullismo. Il percorso formativo Oggi, un’iniziativa simile è stata presentata a circa 150 studenti dell’Istituto Rosina Salvo di Trapani. Il tema del nuovo percorso, intitolato “Dal reato alla vittima. Contrastare bullismo e cyberbullismo”, mira a sensibilizzare gli studenti sull’uso consapevole delle tecnologie e a educarli sul rispetto reciproco e sui confini tra scherzo, bullismo e reato penale. Zon.it - Trapani, un nuovo percorso formativo contro bullismo e cyberbullismo Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il carcere minorile “Malaspina” La visita al carcere minorile “Malaspina” di Palermo ha lasciato un segno profondo in Noemi, una giovane che ha partecipato a un progetto. In una lettera, ha condiviso le emozioni vissute durante l’esperienza. Ora, unprogetto è stato presentato agli studenti dell’Istituto Rosina Salvo di, con l’obiettivo di contrastaree cyber. IlOggi, un’iniziativa simile è stata presentata a circa 150 studenti dell’Istituto Rosina Salvo di. Il tema del, intitolato “Dal reato alla vittima. Contrastaree cyber”, mira a sensibilizzare gli studenti sull’uso consapevole delle tecnologie e a educarli sul rispetto reciproco e sui confini tra scherzo,e reato penale.

