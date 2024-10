Torna la Rassegna Letteraria curata dall’Associazione Culturale LiberiLibri e dal Comune di Cavriglia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arezzo, 10 ottobre 2024 – Torna la Rassegna Letteraria curata dall’Associazione Culturale LiberiLibri e dal Comune di Cavriglia. Tanti gli ospiti attesi e gli argomenti trattati, per un appuntamento che si ripete ormai da sei anni. Ampio spazio, da sempre, viene dato ad autori valdarnesi o a storie che raccontano il nostro territorio. L’inaugurazione è prevista sabato 12 ottobre con Antonio Pieraccini il quale, con la sua raccolta di poesie, racconta decenni di storia comunale. Seguirà il 9 novembre la conferenza dal titolo “La guerra dei nervi 1915-1918. I diari clinici del Manicomio di Arezzo” a cura di Antonella Fineschi e Andrea Ventura per commemorare l’11 novembre, giornata dell’Armistizio della Prima Guerra Mondiale. Lanazione.it - Torna la Rassegna Letteraria curata dall’Associazione Culturale LiberiLibri e dal Comune di Cavriglia Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arezzo, 10 ottobre 2024 –lae daldi. Tanti gli ospiti attesi e gli argomenti trattati, per un appuntamento che si ripete ormai da sei anni. Ampio spazio, da sempre, viene dato ad autori valdarnesi o a storie che raccontano il nostro territorio. L’inaugurazione è prevista sabato 12 ottobre con Antonio Pieraccini il quale, con la sua raccolta di poesie, racconta decenni di storia comunale. Seguirà il 9 novembre la conferenza dal titolo “La guerra dei nervi 1915-1918. I diari clinici del Manicomio di Arezzo” a cura di Antonella Fineschi e Andrea Ventura per commemorare l’11 novembre, giornata dell’Armistizio della Prima Guerra Mondiale.

