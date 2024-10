Movieplayer.it - Tom Hardy, Helen Mirren e Pierce Brosnan: cast all star per la nuova serie di Guy Ritchie

(Di giovedì 10 ottobre 2024)inglesi a rapporto per ladi Guy, The Associate, che verrà realizzata prossimamente per Paramount+. Alcune delleinglesi più amate sono in trattative per recitare nellafirmata da Guy Richie, The Associate, che verrà realizzata per Paramount+. L'interprete di Venom Tom, la sempreverdee l'ex James Bondpotrebbero ben presto ritrovarsi sull'adrenalinico set del regista di The Snatch per raccontare la storia di due generazioni di gangster, dei loro affari di famiglia, delle complesse relazioni che li vedono collegati e dell'uomo che viene contattato per risolvere i loro problemi. Le sorti della famiglia criminale saranno a repentaglio nello show che mostra come il clan più potente di