The Family 2, replica puntata in streaming del 10 ottobre 2024 – Video Mediaset (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – giovedì 10 ottobre 2024 – sulla piattaforma Mediaset Infinity con la 2° stagione The Family (Aile). Nella puntata odierna Nedret e Hulya si confrontano, entrambe temendo di perdere il loro figlio: Nedret rimprovera Hulya per il suo eccessivo attaccamento ad Aslan, mentre Hulya minaccia di rivelare a Bedri i segreti del passato di Nedret. Contemporaneamente, Aslan sceglie di abbandonare Istanbul insieme a Devin per trasferirsi a Urla. Ecco il Video Mediaset relativo il ventinovesimo episodio. Superguidatv.it - The Family 2, replica puntata in streaming del 10 ottobre 2024 – Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – giovedì 10– sulla piattaformaInfinity con la 2° stagione The(Aile). Nellaodierna Nedret e Hulya si confrontano, entrambe temendo di perdere il loro figlio: Nedret rimprovera Hulya per il suo eccessivo attaccamento ad Aslan, mentre Hulya minaccia di rivelare a Bedri i segreti del passato di Nedret. Contemporaneamente, Aslan sceglie di abbandonare Istanbul insieme a Devin per trasferirsi a Urla. Ecco ilrelativo il ventinovesimo episodio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

The Family 2 - replica puntata in streaming del 9 ottobre 2024 – Video Mediaset - Devin insiste affinché Aslan partecipi a una terapia di coppia, ma senza successo, poiché Aslan sabota la sessione. Viene trasportata in ospedale, tuttavia si scopre che è in perfetta salute. . Nella puntata odierna dopo che Devin e Aslan rivelano al resto della famiglia che Hulya ed Ergun hanno ingannato Devin facendole credere di non poter avere figli, Hulya perde i sensi. (Superguidatv.it)

Anticipazioni The Family - la puntata di oggi 9 Ottobre - La sua vita subisce un cambiamento radicale quando incontra Devin Aydin, una brillante psicologa interpretata da Serenay Sar?kaya. Segui ZON. La serie La serie esplora temi come la lealtà familiare, il potere, e il conflitto tra il bene e il male, mettendo in evidenza il peso delle decisioni personali e le conseguenze che queste hanno sulle relazioni umane. (Zon.it)

The Family 2 - replica puntata in streaming dell’8 ottobre 2024 – Video Mediaset - Cihan capisce che Hulya ha mandato un cecchino al suo matrimonio per uccidere lui e sua moglie Serap. . Nel frattempo, Ibrahim prende una decisione radicale. Nuovo appuntamento oggi – martedì 8 ottobre 2024 – sulla piattaforma Mediaset Infinity con la 2° stagione The Family (Aile). Nella puntata odierna Devin è entusiasta di scoprire che lei e Aslan potrebbero avere un figlio. (Superguidatv.it)

Anticipazioni The Family - la puntata di oggi 8 Ottobre - La serie La serie esplora temi come la lealtà familiare, il potere, e il conflitto tra il bene e il male, mettendo in evidenza il peso delle decisioni personali e le conseguenze che queste hanno sulle relazioni umane. Nonostante ciò, decidono di non preoccuparsi troppo, attribuendo il vuoto di memoria all’alcol. (Zon.it)

Anticipazioni The Family - la puntata di oggi 7 Ottobre - IT su Google News. Segui ZON. Qui, Aslan ricorda a Devin che possono combattere insieme per una causa comune, e tra i due si riaccende la passione. Aslan è il capo di una potente famiglia criminale di Istanbul, legato profondamente alle radici del crimine organizzato, ma con un’anima tormentata e un carattere complesso. (Zon.it)