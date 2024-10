Thesocialpost.it - Tenta di bruciare la moglie e la uccide a mani nude. Giuseppe Lacarpia resterà in carcere

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)inl’uomo accusato di avere ucciso la propria, 65 anni, secondo le imputazioni che gli vengono contestate avrebbe assassinato laMaria Arcangela Turturo nelle campagne di Gravina, in Puglia. Nonostante il fermo non sia stato convalidato, il gip ha disposto la custodia cautelare inper l’uomo, accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. La dinamica del delitto Secondo la ricostruzione della Procura,avrebbe cercato di incendiare l’auto con laall’interno. La donna, che aveva riportato alcune serie ustioni, era riuscita a uscire dal veicolo. Allora il marito l’ha raggiunta e immobilizzata, per poirla esercitando pressione sul suo corpo. Un’azione che ha provocato allafratture che si sono rivelate fatali.