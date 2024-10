Technisub, via al licenziamento collettivo per tutti i lavoratori di Genova (Di giovedì 10 ottobre 2024) Oggi, giovedì 10 ottobre, il gruppo francese Aqualung ha comunicato ai sindacati e alla rsu aziendale l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per tutti più di 40 lavoratori del sito genovese di Technisub. Appena pochi giorni fa, il ministro dello Sviluppo economico Adolfo Urso aveva Genovatoday.it - Technisub, via al licenziamento collettivo per tutti i lavoratori di Genova Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Oggi, giovedì 10 ottobre, il gruppo francese Aqualung ha comunicato ai sindacati e alla rsu aziendale l'avvio della procedura diperpiù di 40del sito genovese di. Appena pochi giorni fa, il ministro dello Sviluppo economico Adolfo Urso aveva

