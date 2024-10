Starmer, 'discusso piano della vittoria con Zelensky e Rutte' (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il cosiddetto "piano della vittoria" evocato da Volodymyr Zelensky come road map per mettere fine alla guerra con la Russia nel 2025 è stato al centro di una discussione a tre avuta stamani dal presidente ucraino a Downing Street con il premier britannico Keir Starmer e con il nuovo segretario generale della Nato, Mark Rutte, unitosi a un certo punto ai colloqui. Lo ha sottolineato lo stesso Starmer a conclusione dell'incontro. Quotidiano.net - Starmer, 'discusso piano della vittoria con Zelensky e Rutte' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il cosiddetto "" evocato da Volodymyrcome road map per mettere fine alla guerra con la Russia nel 2025 è stato al centro di una discussione a tre avuta stamani dal presidente ucraino a Downing Street con il premier britannico Keire con il nuovo segretario generaleNato, Mark, unitosi a un certo punto ai colloqui. Lo ha sottolineato lo stessoa conclusione dell'incontro.

