Serieanews.com - Sinner, il sogno si infrange sul più bello: arriva la conferma in diretta

Leggi tutta la notizia su Serieanews.com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Jannikè stato protagonista di un 2024 a dir poco straordinario. I numeri del tennista azzurro sono da record. Gli ultimi dodici mesi hanno visto la consacrazione del tennista italiano Jannikche in poco tempo ha preso la ribalta nazionale e internazionale. In questo 2024 ha trionfato vincendo due titoli del Grande Slam e due Masters 1000, oltre a una serie incredibile di successi e Jannik ha fatto numeri da record., Dolgopolov è netto (Lapresse) SerieAnewsDue Slam per Jannike due Slam per Carlos Alcaraz, i due campioni stanno riscrivendo la storia e sono entrambi giovanissimi, c’è la consapevolezza che potranno raggiungere presto tanti altri successi.