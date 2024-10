Scontro tra un'auto e un ciclista in paese (Di giovedì 10 ottobre 2024) Momenti di paura quelli vissuti ieri pomeriggio, mercoledì 9 ottobre, a Termeno quando in via Mindelheim si è verificato uno schianto tra un’auto e un ciclista.Immediato l’intervento dei soccorsi, con la Croce Bianca giunta subito sul posto per prestare le prime cure al ciclista ferito Trentotoday.it - Scontro tra un'auto e un ciclista in paese Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Momenti di paura quelli vissuti ieri pomeriggio, mercoledì 9 ottobre, a Termeno quando in via Mindelheim si è verificato uno schianto tra un’e un.Immediato l’intervento dei soccorsi, con la Croce Bianca giunta subito sul posto per prestare le prime cure alferito

