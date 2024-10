Sanremo, Stefano De Martino fuori dai giochi! Ecco chi ci sarà (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sembrava ormai cosa fatta, ma l’ipotesi di vedere Stefano De Martino sul prestigioso palco dell’Ariston nel ruolo di co-conduttore del ‘Festival di Sanremo 2025’ sembra essere sfumata. Nonostante l’ex ballerino di ‘Amici’ e attuale conduttore di ‘Affari tuoi’ avesse più volte manifestato la sua disponibilità a collaborare con Carlo Conti. “Come dire no? Io per Carlo ci sono sempre”, aveva infatti affermato il conduttore. L’attesa però sembra destinata a prolungarsi ancora. De Martino non farà parte del team di Sanremo 2025, nonostante i tanti rumors che lo volevano al fianco di Carlo Conti per questa edizione. La conferma è arrivata durante il Tg1 delle 20 di martedì 8 ottobre, quando è stato ufficialmente annunciato che Alessandro Cattelan condurrà sia Sanremo Giovani, sia il Dopofestival, due ruoli a cui De Martino era stato accostato nelle scorse settimane. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sembrava ormai cosa fatta, ma l’ipotesi di vedereDesul prestigioso palco dell’Ariston nel ruolo di co-conduttore del ‘Festival di2025’ sembra essere sfumata. Nonostante l’ex ballerino di ‘Amici’ e attuale conduttore di ‘Affari tuoi’ avesse più volte manifestato la sua disponibilità a collaborare con Carlo Conti. “Come dire no? Io per Carlo ci sono sempre”, aveva infatti affermato il conduttore. L’attesa però sembra destinata a prolungarsi ancora. Denon farà parte del team di2025, nonostante i tanti rumors che lo volevano al fianco di Carlo Conti per questa edizione. La conferma è arrivata durante il Tg1 delle 20 di martedì 8 ottobre, quando è stato ufficialmente annunciato che Alessandro Cattelan condurrà siaGiovani, sia il Dopofestival, due ruoli a cui Deera stato accostato nelle scorse settimane.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sanremo 2025 - Stefano De Martino resta in panchina : non sarà con Conti - "Come dire no? Io per Carlo ci sono sempre". . . Così Stefano De Martino alla presentazione dei palinsesti Rai a luglio, aveva espresso la sua disponibilità a far parte della squadra di Sanremo 2025, che sarà diretto e condotto da Carlo Conti. Tuttavia, secondo quanto apprende l'Adnkronos, sembra che. (Today.it)

Sanremo 2025 - per Stefano De Martino sfuma ipotesi co-conduzione - Anche la conduzione di Sanremo Giovani e del Dopofestival, a cui De Martino era stato accostato, è andata ad Alessandro Cattelan, come annunciato ieri al Tg1 delle 20 dal direttore artistico Carlo Conti. (Adnkronos) – “Come dire no? Io per Carlo ci sono sempre”. Un’ipotesi che al momento sembra però sfumare. (Dailyshowmagazine.com)

Sanremo 2025 - per Stefano De Martino sfuma ipotesi co-conduzione - A quanto apprende l'Adnkronos per il conduttore di 'Affari tuoi' il Festival sarà in panchina "Come dire no? Io per Carlo ci sono sempre". Così Stefano De Martino alla presentazione dei palinsesti Rai a luglio, aveva espresso la sua disponibilità a far parte della squadra di Sanremo 2025. Tuttavia, secondo quanto apprende l'Adnkronos, sembra che […]. (Sbircialanotizia.it)