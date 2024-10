Sanità in Sicilia, viaggio inchiesta tra emergenze e politica - seconda puntata (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dall’automedica del 118 di Palermo, che corre a sirene spiegate verso l’ennesimo soccorso della mattina, il chiasso della politica, delle "spartizioni" e delle nomine è solo un rumore di fondo, lontano. Qui si fa sul serio. Qui c’è in gioco la vita.Il team di rianimatori, alle 12 del mattino ha appena concluso una missione, nel vero senso della parola: un sessantenne in arresto cardiaco, crollato mentre faceva le pulizie in un condominio del centro. Massaggio cardiaco: il cuore ricomincia a battere, il paziente viene caricato in ambulanza e corre verso uno dei sei Pronto Soccorso del capoluogo Siciliano. Sono gli ultimi giorni di un settembre di fuoco, in tutti i sensi. Panorama.it - Sanità in Sicilia, viaggio inchiesta tra emergenze e politica - seconda puntata Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dall’automedica del 118 di Palermo, che corre a sirene spiegate verso l’ennesimo soccorso della mattina, il chiasso della, delle "spartizioni" e delle nomine è solo un rumore di fondo, lontano. Qui si fa sul serio. Qui c’è in gioco la vita.Il team di rianimatori, alle 12 del mattino ha appena concluso una missione, nel vero senso della parola: un sessantenne in arresto cardiaco, crollato mentre faceva le pulizie in un condominio del centro. Massaggio cardiaco: il cuore ricomincia a battere, il paziente viene caricato in ambulanza e corre verso uno dei sei Pronto Soccorso del capoluogono. Sono gli ultimi giorni di un settembre di fuoco, in tutti i sensi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rinnovata la graduatoria Sanitaservice per un anno - le reazioni della politica - L’obiettivo, infatti, è quello di traguardare l’apertura dei nuovi ospedali in costruzione in Puglia, a cominciare dal San Cataldo di Taranto. Per effetto dei grandi investimenti realizzati dalla Regione Puglia nel settore sanitario nei prossimi mesi aumenterà la richiesta di personale; la proroga delle graduatorie intercetta questo fabbisogno e tiene conto delle legittime aspettative di tutti ... (Tarantinitime.it)

«Fallimentare politica sanitaria» - medici regionali proclamano lo stato di agitazione - Acque agitate nella sanità emiliano-romagnola. In una lettera indirizzata alla presidente della Regione Irene Priolo, all’assessore alla Sanità Raffaele Donini, ai direttori generali delle Asl regionali e al prefetto della provincia di Bologna la Federazione italiana medici di medicina generale... (Ilpiacenza.it)

Stop al concorso all'Asp - il Pd : "La politica condiziona la sanità" - "La vicenda della sospensione di una procedura concorsuale in seno all'Asp di Agrigento, disposta dal Tar, al di là degli aspetti giudiziari, nei quali non intendiamo entrare, denuncia, ancora una volta, in tutta la sua evidenza, tutto lo squallore di un sistema di condizionamento della politica. . (Agrigentonotizie.it)

Ambiente - province - costi della politica e sanità. In Sardegna il M5S smentisce sé stesso - Nell’Isola, negli ultimi mesi è montata una protesta contro l’eolico che la governatrice Alessandra Todde ha subito cavalcato. (Ilgiornale.it)

Remuzzi e “Le sanguisughe di Giulietta” : sanità e politica nelle storie dalla regina Vittoria a Steve Jobs - Un’urgenza del dire che del resto gli appartiene da sempre. D’altro canto è nelle sue responsabilità farlo, appartiene alla sua sua missione. Difficile trovare un testo in cui Remuzzi non ne parli. E anche quando Remuzzi non le manda a dire ai Governi che poco o nulla hanno fatto e stanno facendo per tutelare la sanità pubblica, non c’è mai una volontà politica, un colore di appartenenza. (Bergamonews.it)