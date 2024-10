RUGBY SERIE C. I Berserker sono pronti per il debutto. Domenica la sfida contro Pistoia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nel prossimo weekend prende il via anche la nuova stagione di SERIE C regionale di RUGBY e tra le 13 squadre ai nastri di partenza ci sono come sempre anche i Berserker, team espressione della fusione tra Unione RUGBY Montelupo Empoli e Gambassi RUGBY. In questa prima fase il gruppo di coach Firenzani è stato inserito nel girone 3 ed esordirà Domenica alle 14.30 a Chiesina Montalese contro il RUGBY Pistoia, per poi ospitare il 20 ottobre alle 14.30 a Fibbiana il Gispi Prato. Dal 10 novembre al 9 dicembre si disputerà poi la seconda fase denominata "ranking" per stabilire le 5 squadre che parteciperanno alla Promozione. Le altre si sfideranno nel trofeo Silvano Gesi. Sport.quotidiano.net - RUGBY SERIE C. I Berserker sono pronti per il debutto. Domenica la sfida contro Pistoia Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nel prossimo weekend prende il via anche la nuova stagione diC regionale die tra le 13 squadre ai nastri di partenza cicome sempre anche i, team espressione della fusione tra UnioneMontelupo Empoli e Gambassi. In questa prima fase il gruppo di coach Firenzani è stato inserito nel girone 3 ed esordiràalle 14.30 a Chiesina Montaleseil, per poi ospitare il 20 ottobre alle 14.30 a Fibbiana il Gispi Prato. Dal 10 novembre al 9 dicembre si disputerà poi la seconda fase denominata "ranking" per stabilire le 5 squadre che parteciperanno alla Promozione. Le altre si sfideranno nel trofeo Silvano Gesi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rugby Rovigo - sabato al via il campionato di serie A Elite. La presentazione e le novità - “Per me e per il consiglio federale – ha esordito Duodo – è importante muovere uno dei primi passi ufficiali del nuovo mandato presentando la stagione della serie A Elite e farlo avendo vicino il presidente della Lega Giulio Arletti e i presidenti dei massimi campionati. Per Daniele Pacini, direttore tecnico della Federazione Italiana Rugby, “i due campionati di serie A Elite devono essere il ... (Ilrestodelcarlino.it)

Rugby - Andrea Duodo : “La Serie A Elite è fondamentale” - È finito il periodo in cui tutti andavano per la loro strada. “Noi crediamo molto nel rugby italiano e nei rapporti che avremo con le società. . “Dobbiamo lavorare su tutti i fronti. Consolidando i rapporti con quella Lega troppo spesso ignorata dalla Federazione nel recente passato. “Il campionato di Serie A Elite è fondamentale per noi perché è una fucina di giocatori che arriveranno poi in ... (Oasport.it)

Campionato maschile Serie A Elite di Rugby : Petrarca Rugby vs Sitav Rugby Lyons Piacenza - Inizia finalmente il Campionato di Rugby Serie A Elite 2024/2025, con la prima partita casalinga della Regular Season. Il Petrarca Rugby incontra a Padova sabato 12 ottobre 2024 alle ore 16 sempre allo Stadio M. Geremia, in via G. Gozzano, 64 - Zona Guizza - Padova il SITAV Rugby Lyons Piacenza... (Padovaoggi.it)