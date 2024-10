“Ritiratevi”, “Restiamo lì”: la risposta italiana a Israele dopo l'attacco in Libano (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Restiamo nelle nostre basi a fare il nostro dovere fin quando ci sarà consentito dall'Onu e dalla Difesa": a dirlo fonti militari italiane in Libano dopo l'attacco israeliano al quartier generale Unifil nel sud del Paese. L'Ambasciata israeliana in Italia, invece, ha fatto sapere in un comunicato che era stato chiesto ai militari Unifil di ritirare parte delle loro forze dall'area per ragioni di sicurezza. Ma la richiesta era stata appunto respinta. "Israele apprezza l'assistenza dei Paesi donatori di Unifil, in particolare dell'Italia, e li ringrazia per il loro tentativo di prevenire un'escalation nella nostra regione - si legge nel comunicato -. Dall'8 ottobre Hezbollah ha lanciato migliaia di missili contro Israele e decine di migliaia di cittadini israeliani sono stati costretti a evacuare le proprie case nel nord. Liberoquotidiano.it - “Ritiratevi”, “Restiamo lì”: la risposta italiana a Israele dopo l'attacco in Libano Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) "nelle nostre basi a fare il nostro dovere fin quando ci sarà consentito dall'Onu e dalla Difesa": a dirlo fonti militari italiane inl'israeliano al quartier generale Unifil nel sud del Paese. L'Ambasciata israeliana in Italia, invece, ha fatto sapere in un comunicato che era stato chiesto ai militari Unifil di ritirare parte delle loro forze dall'area per ragioni di sicurezza. Ma la richiesta era stata appunto respinta. "apprezza l'assistenza dei Paesi donatori di Unifil, in particolare dell'Italia, e li ringrazia per il loro tentativo di prevenire un'escalation nella nostra regione - si legge nel comunicato -. Dall'8 ottobre Hezbollah ha lanciato migliaia di missili controe decine di migliaia di cittadini israeliani sono stati costretti a evacuare le proprie case nel nord.

