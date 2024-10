Repliche Sinner-Medvedev: orari e quando vederle quarti Masters 1000 Shanghai 2024 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tutte le informazioni per seguire in replica il match di quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai 2024 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. C’è ancora il tennista moscovita sulla strada del numero uno al mondo: i due si ritrovano per la quinta volta in stagione e si contendono un posto in semifinale nel penultimo ‘Mille’ dell’anno. A scendere in campo con i favori del pronostico non potrà che essere Sinner, ma Medvedev resta un avversario insidioso che non va sottovalutato. Il match è in programma alle ore 09:00 (le 15 locali), tuttavia per chi magari è al lavoro o comunque non potrà seguirlo in diretta, Sky proporrà delle Repliche. Di seguito gli orari. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tutte le informazioni per seguire in replica il match didi finale delditra Jannike Daniil. C’è ancora il tennista moscovita sulla strada del numero uno al mondo: i due si ritrovano per la quinta volta in stagione e si contendono un posto in semifinale nel penultimo ‘Mille’ dell’anno. A scendere in campo con i favori del pronostico non potrà che essere, maresta un avversario insidioso che non va sottovalutato. Il match è in programma alle ore 09:00 (le 15 locali), tuttavia per chi magari è al lavoro o comunque non potrà seguirlo in diretta, Sky proporrà delle. Di seguito gli

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ancora Sinner-Medvedev - la sfida infinita - Vediamo che cosa succederà oggi. Il 2024 si apre alla grande per Sinner che, dopo aver sconfitto Novak Djokovic, incontra Medvedev in finale agli Australian Open e vince in rimonta. Sinner e Medveved si sono incontrati altre due volte quest'anno, a Wimbledon e agli Us Open, 1 a 1 palla al centro. Se vuoi essere sempre aggiornato iscriviti alle nostre newsletter gratuite\! . (Gqitalia.it)

LIVE – Sinner-Medvedev - quarti di finale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - In palio per il vincitore c’è il pass per la semifinale contro uno tra il ceco Tomas Machac oppure lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero due della classifica mondiale. 00 italiane (le 15. . it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Entrambi hanno risolto in due set i loro rispettivi impegni di quarto turno. (Sportface.it)

Sinner-Medvedev oggi in tv : orario - canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2024 - Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per gli abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In palio per il vincitore c’è il pass per la semifinale contro uno tra il ceco Tomas Machac oppure lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero due della classifica mondiale. I due giocatori sono pianificati come secondo match di giornata sullo Stadium Court, con inizio fissato ... (Sportface.it)

Sinner-Medvedev - domani i quarti a Shanghai : i precedenti e dove vederla in tv - La sfida tra Sinner e Medvedev sarà la 14esima sfida tra i due. L’ultima sconfitta risale allo scorso Wimbledon, quando il russo si impose ai quarti di finale. Sono contento del livello che sono riuscito a raggiungere e di aver giocato ancora una volta. In questi giorni liberi sono andato al cinema, ho recuperato un pò la forma che rimane la parte più importante”. (Seriea24.it)

Pronostico e quote Jannik Sinner – Daniil Medvedev - ATP Shanghai Masters 10-10-2024 - […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Punto. Solo che poi ci sono le quote, le palle (da tennis) che girano, i sudati denari (soprattutto), e allora c’è poco da fare i fenomeni. Jannik Sinner contro Daniil Medvedev è sempre una grande partita anche se ormai l’italiano ha acquisito una dimensione che non è mai stata quella del pur ottimo campione russo. (Infobetting.com)