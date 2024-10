Rapporti fra giocatori e ultras, sotto a chi tocca: saranno sentiti Zanetti, Calhanoglu, Skriniar e Calabria (Di giovedì 10 ottobre 2024) Milano, 10 ottobre 2024 – I racconti de relato su presunti interventi a favore degli ultrà. Gli incontri riferiti al telefono o ripresi in diretta dalle telecamere degli investigatori. Le cene e i contatti veri o millantati tra capi del tifo organizzato e tesserati dei club. Liaisons dangereuses In questa fase dell’indagine sugli affari sporchi a San Siro, la Dda e gli investigatori della Squadra mobile, che dieci giorni fa hanno smantellato i direttivi di Nord interista e Sud milanista, puntano anche a chiarire quanto fossero stretti i Rapporti tra i leader delle curve e alcuni dirigenti e calciatori delle squadre milanesi (nessuno dei quali risulta indagato) e se tutto quello che è stato captato dalle ambientali corrisponda a verità o sia stato ingigantito (o addirittura inventato) da chi deteneva il potere al secondo anello del Meazza. Ilgiorno.it - Rapporti fra giocatori e ultras, sotto a chi tocca: saranno sentiti Zanetti, Calhanoglu, Skriniar e Calabria Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Milano, 10 ottobre 2024 – I racconti de relato su presunti interventi a favore degli ultrà. Gli incontri riferiti al telefono o ripresi in diretta dalle telecamere degli investigatori. Le cene e i contatti veri o millantati tra capi del tifo organizzato e tesserati dei club. Liaisons dangereuses In questa fase dell’indagine sugli affari sporchi a San Siro, la Dda e gli investigatori della Squadra mobile, che dieci giorni fa hanno smantellato i direttivi di Nord interista e Sud milanista, puntano anche a chiarire quanto fossero stretti itra i leader delle curve e alcuni dirigenti e calciatori delle squadre milanesi (nessuno dei quali risulta indagato) e se tutto quello che è stato captato dalle ambientali corrisponda a verità o sia stato ingigantito (o addirittura inventato) da chi deteneva il potere al secondo anello del Meazza.

