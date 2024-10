Raid ucraino distrugge deposito russo di droni Shahed – Ascolta (Di giovedì 10 ottobre 2024) Kiev ha rivendicato la distruzione di un deposito russo a Yeysk, nella regione di Krasnodar, a 160 km dal confine. A finire nel mirino degli ucraini una base dove erano immagazzinati 400 droni Shahed. Sbircialanotizia.it - Raid ucraino distrugge deposito russo di droni Shahed – Ascolta Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Kiev ha rivendicato la distruzione di una Yeysk, nella regione di Krasnodar, a 160 km dal confine. A finire nel mirino degli ucraini una base dove erano immagazzinati 400

