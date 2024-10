Pontedera in lutto: nel giorno di San Faustino è scomparso l'ex sindaco Giacomo Maccheroni (Di giovedì 10 ottobre 2024) lutto a Pontedera per la scomparsa all'età di 88 anni dell'ex sindaco Giacomo Maccheroni. Era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale 'Lotti' dove si è spento questa mattina, 10 ottobre, proprio nel giorno di San Faustino, patrono della città della Vespa.Maccheroni, militante nel Partito Pisatoday.it - Pontedera in lutto: nel giorno di San Faustino è scomparso l'ex sindaco Giacomo Maccheroni Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)per la scomparsa all'età di 88 anni dell'ex. Era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale 'Lotti' dove si è spento questa mattina, 10 ottobre, proprio neldi San, patrono della città della Vespa., militante nel Partito

