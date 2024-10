Piantagione di cannabis in terrazzo, denunciato (Di giovedì 10 ottobre 2024) Aveva allestito una vera e propria Piantagione di cannabis in house. Utilizzava un intero terrazzo, sporgente dalla facciata dell’edificio, per la coltivazione di piante di canapa sativa, ritrovate in perfetto stato e ricche di infiorescenze dalla guardia di finanza.È stato denunciato un Veneziatoday.it - Piantagione di cannabis in terrazzo, denunciato Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Aveva allestito una vera e propriadiin house. Utilizzava un intero, sporgente dalla facciata dell’edificio, per la coltivazione di piante di canapa sativa, ritrovate in perfetto stato e ricche di infiorescenze dalla guardia di finanza.È statoun

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il cane ‘Gina’ e i carabinieri scoprono una maxi piantagione di cannabis - arrestato agricoltore - Una piantagione con 245 piante, non proprio destinate ad uno uso personale. Canonica d’Adda. Lo stupefacente, l’impianto di riscaldamento, l’arma e le munizioni sono stati sottoposti a sequestro e l’uomo dichiarato in arresto. Le piante si trovavano sia nel campo agricolo, sia in apposite serre. Oltre a più di 1 chilogrammo di infiorescenze essiccate e termosaldate, pronte per la vendita. (Bergamonews.it)

Canonica d’Adda - maxi-piantagione di cannabis e fucile ‘fantasma’ in azienda agricola : arrestato il proprietario - (DIRE) Roma, 16 apr. Più nel dettaglio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radio mobile di Pomezia hanno fatto accesso ad un terreno incolto ove da un po' di tempo avevano notato la presenza di alcuni rimorchi di tir in apparente stato di abbandono. Procedendo al controllo, quindi, i militari appuravano come entrambe le costruzioni fossero state adibite a piantagioni attrezzate di tutto ... (Ilgiorno.it)

Il cane ‘Gina’ scopre una maxi piantagione di cannabis - arrestato agricoltore - Oltre a più di 1 chilogrammo di infiorescenze essiccate e termosaldate, pronte per la vendita. Giovedì scorso, 19 settembre, i carabinieri di Fara Gera d’Adda e della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Treviglio, coadiuvati da un’unità cinofila del Nucleo Carabinieri Cinofili di Orio al Serio (il cane “Gina”), nel corso di una perquisizione all’interno di un’azienda agricola ... (Bergamonews.it)