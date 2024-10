Latuafonte.com - Outer Banks 4 parte 1 finale: genitori di JJ, Sarah e Pope muoiono? Con chi lavora Groff

Leggi tutta la notizia su Latuafonte.com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 10 Ottobre 2024 12:39 pm by Redazione Dal 10 ottobre 2024 è disponibile su Netflix1. Si tratta della quarta stagione della serie TV creata da Jonas Pate, Josh Pate e Shanon Burke che è stata divisa in due parti. I primi cinque episodi arrivano a ottobre, mentre gli altri dal prossimo 7 novembre. Con questa primasi scopre la verità sulla famiglia di JJ, con il gruppo di Pogues che vive nelledella Carolina del Nord. Dopo aver scoperto El Dorado neldella stagione 3, ora sono ricchi. Ma ecco che JJ usa la maggiordel denaro per ricomprare la sua proprietà. Ma vediamo insieme cosa esce fuori in questa1 e come finisce.