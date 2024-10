Formiche.net - OpenAI blocca oltre 20 operazioni di disinformazione alimentate dall’IA

(Di giovedì 10 ottobre 2024), la società di Sam Altman che ha creato ChatGPT, ha dichiarato di aver interrotto “più di 20e reti ingannevoli da tutto il mondo che hanno tentato di utilizzare i nostri modelli” di intelligenza artificiale. In un rapporto di 54 pagine pubblicato ieri si legge che l’arsenale era composto da, tra gli altri, articoli di siti web generati dall’intelligenza artificiale e post sui social media da parte di account falsi. Nessuna delleè stata in grado di attirare un “coinvolgimento virale” o di creare un “pubblico sostenuto” attraverso l’uso di ChatGPT e degli altri strumenti di, ha scritto la società. Il 2024 è un anno particolarmente intenso sul fronte elettorale, con 4 miliardi di persone in più di 40 Paesi chiamate alle urne.