Nuove rendite catastali aumenti fino al 30% per chi ha usato il bonus | le simulazioni

Roma, 10 ottobre 2024 – Il sasso nello stagno lanciato dal ministro dell'Economia sulla revisione obbligatoria delle rendite catastali (anche del 16-30 per cento) per chi ha utilizzato le agevolazioni (e, dunque, sull'aumento delle relative tasse sulla casa) ha prodotto onde lunghe e dirompenti sul piano politico, ma anche su quello dell'opinione pubblica e dell'allarme suscitato non solo tra coloro che hanno utilizzato il Superbonus. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti (S) e il ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli, durante la seduta in Senato per riferire sugli equilibri finanziari legati ai livelli essenziali delle prestazioni. Roma, 18 settembre 2024 ANSA/MASSIMO PERCOSSI Tant'è che dalla stessa premier, come dalla Lega, sono arrivate parole distensive per spegnere l'incendio.

