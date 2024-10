Nuova Zelanda, avvistati un uomo e i tre figli spariti dal 2021: la storia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Se fosse confermata, la storia di Tom Phillips e dei suoi figli avrebbe tanto il sapore dei racconti esotici e avventurosi di Stevenson, Kipling o Salgari, sulla scia di Tarzan o de Il libro della giungla, seppur decisamente meno romantica. Secondo la polizia neozelandese, lo scorso giovedì alcuni ragazzi impegnati nella caccia al cinghiale nella zona di Waikato, nell’isola del Pacifico, avrebbero avvistato quattro persone, filmandole e scambiando anche qualche parola con loro. Quel gruppetto sarebbe stato composto proprio da Tom Phillips e dai figli Ember, Maverick e Jada, di età comprese tra gli 8 e gli 11 anni, scomparsi quasi tre anni fa nei boschi della zona. Dopo quel primo avvistamento, tuttavia, di loro si sarebbero perse di nuovo le tracce, e neppure gli elicotteri della polizia sarebbero riusciti a scorgerli nella boscaglia. News.robadadonne.it - Nuova Zelanda, avvistati un uomo e i tre figli spariti dal 2021: la storia Leggi tutta la notizia su News.robadadonne.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Se fosse confermata, ladi Tom Phillips e dei suoiavrebbe tanto il sapore dei racconti esotici e avventurosi di Stevenson, Kipling o Salgari, sulla scia di Tarzan o de Il libro della giungla, seppur decisamente meno romantica. Secondo la polizia neozelandese, lo scorso giovedì alcuni ragazzi impegnati nella caccia al cinghiale nella zona di Waikato, nell’isola del Pacifico, avrebbero avvistato quattro persone, filmandole e scambiando anche qualche parola con loro. Quel gruppetto sarebbe stato composto proprio da Tom Phillips e daiEmber, Maverick e Jada, di età comprese tra gli 8 e gli 11 anni, scomparsi quasi tre anni fa nei boschi della zona. Dopo quel primo avvistamento, tuttavia, di loro si sarebbero perse di nuovo le tracce, e neppure gli elicotteri della polizia sarebbero riusciti a scorgerli nella boscaglia.

