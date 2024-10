Napoli, scontro per un nuovo dehors al Vomero: via le giostre dal progetto (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiArriva un nuovo dehors, ma salta l’attesa area giochi in piazza Immacolata. È scontro al Vomero Arenella, dove da tempo infuria ‘la guerra dei tavolini”. A ribellarsi stavolta è la municipalità 5, con la presidente Clementina Cozzolino. Nel mirino un progetto d’ambito: presentato dai commercianti della piazza, è stato approvato con determina del Suap. Ma la Arcami Group, società capofila, difende l’iniziativa: “Abbiamo fatto risparmiare soldi all’amministrazione e donato decoro”. Di tutt’altra idea Cozzolino, toccando un nervo scoperto nell’area collinare. “Ieri si è consumata una vicenda strana – racconta la presidente municipale -: nell’ultima conferenza dei servizi si è arrivati all’estrapolazione dell’area giochi dal progetto”. Anteprima24.it - Napoli, scontro per un nuovo dehors al Vomero: via le giostre dal progetto Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiArriva un, ma salta l’attesa area giochi in piazza Immacolata. ÈalArenella, dove da tempo infuria ‘la guerra dei tavolini”. A ribellarsi stavolta è la municipalità 5, con la presidente Clementina Cozzolino. Nel mirino und’ambito: presentato dai commercianti della piazza, è stato approvato con determina del Suap. Ma la Arcami Group, società capofila, difende l’iniziativa: “Abbiamo fatto risparmiare soldi all’amministrazione e donato decoro”. Di tutt’altra idea Cozzolino, toccando un nervo scoperto nell’area collinare. “Ieri si è consumata una vicenda strana – racconta la presidente municipale -: nell’ultima conferenza dei servizi si è arrivati all’estrapolazione dell’area giochi dal”.

