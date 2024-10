Inter-news.it - Materazzi: «Spalletti farà tesoro dell’Europeo. Mio erede? Uno dell’Inter!»

(Di giovedì 10 ottobre 2024)ha partecipato alla reunion dei campioni d’Italia 2006 organizzata al “Padel Pro AM Cup” di Viareggio e in un’intervista a Sky Sport ha parlato dell’Italia e del suo possibile, citando ovviamente uno. IN AZZURRO – Marcoha parlato così dell’Italia attuale, facendo riferimento alla sua ex squadra : «Le generazioni cambiano. Noi fortunatamente avevamo un centrocampo forte e di livello con Gattuso, Pirlo, Perrotta non voglio dimenticare nessuno. Il mister cercherà di faredell’esperienzaper costruire qualcosa di importante in vista del Mondiale. Mio? Bastoni, assolutamente (ride, ndr)».