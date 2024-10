Rompipallone.it - L’uscita di FM25 è stata rinviata: svelato il motivo

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 10 Ottobre 2024 19:24 di Federico De Milano Il celebre videogioco di simulazione manageriale calcistica è stato rinviato: ecco la nuova data che i fan attendono con ansia Il mondo dello sport e quello dei videogiochi sono sempre in maggiore collegamento grazie alla popolarità che sta crescendo sempre di più degli e-sport, si tratta di vere e proprie competizioni in cui si sfidano i migliori videogiocatori del pianeta in diversi titoli tra quelli maggiormente in voga. Nel settore del calcio ci sono tanti videogiochi che appassionano i giocatori e che fanno vivere esperienze di simulazione calcistica il più realistiche possibili.