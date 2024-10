L'uragano Milton distrugge il tetto dello stadio (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'uragano Milton ha distrutto il tetto dello stadio di Tampa, in Florida, sede della squadra di baseball Tampa Bay Rays. Il "Tropicana Field" si trova nella zona di St. Petersburg. Pezzi di tetto della struttura sono stati portati via dal vento. Secondo l'emittente televisiva locale WFTS-TV di Europa.today.it - L'uragano Milton distrugge il tetto dello stadio Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'ha distrutto ildi Tampa, in Florida, sede della squadra di baseball Tampa Bay Rays. Il "Tropicana Field" si trova nella zona di St. Petersburg. Pezzi didella struttura sono stati portati via dal vento. Secondo l'emittente televisiva locale WFTS-TV di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uragano Milton devasta stadio Tampa Bay Rays a St. Petersburg - il tetto portato via dai venti a 200 km/h - VIDEO - In quest . Uno degli esempi della potenza dell'uragano Milton che si è abbattuto sulla Florida è la devastazione dello stadio dei Tampa Bay Rays a St. Petersburg. I venti arrivati a oltre 200 km/h hanno divelto il tetto del Tropicana Field, che ospita la squadra che milita nella Major League Baseball. (Ilgiornaleditalia.it)

Uragano Milton - è iniziato il disastro : come disintegra il tetto del Tropicana Field in pochi secondi | Video - Il tetto in tessuto dello stadio dei Tampa Bay Rays a St.  . Petersburg, in Florida, è stato fatto a pezzi dal passaggio dell'uragano Milton, che si è abbattuto sulla Florida portando raffiche di vento superiori alle 100 miglia orarie e inondando alcune zone dello Stato. Non è ancora chiaro il bilancio di eventuali danni all'interno del Tropicana Field. (Liberoquotidiano.it)