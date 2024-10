LIVE Sinner-Medvedev, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: tra poco il quarto di finale più atteso (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.50 Il quarto tra Sinner e Medvedev sarà di gran lunga il più nobile a Shanghai. Si affrontano infatti il n.1 e n.5 del mondo. Alcaraz avrà invece un impegno sulla carta comodo contro il ceco Machac, dunque dovrebbe arrivare in semifinale decisamente più fresco. In ogni caso domani ci sarà un giorno di riposo, perché le semifinali si giocheranno sabato 12 ottobre. 8.46 I precedenti più importanti tra Sinner e Medvedev sono stati due e li ha vinti entrambi il n.1 al mondo. Sopra tutti la finale degli Australian Open 2024, ma anche i quarti degli US Open 2024 (si trattava di una vera e propria finale anticipata, considerando che erano già usciti Djokovic, Alcaraz e Zverev). Insomma, quando più contava l’ha sempre spuntata l’italiano. Oggi è una partita importante, ma nemmeno paragonabile a quelle citate. 8. Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: tra poco il quarto di finale più atteso Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.50 Iltrasarà di gran lunga il più nobile a. Si affrontano infatti il n.1 e n.5 del mondo. Alcaraz avrà invece un impegno sulla carta comodo contro il ceco Machac, dunque dovrebbe arrivare in semidecisamente più fresco. In ogni caso domani ci sarà un giorno di riposo, perché le semifinali si giocheranno sabato 12 ottobre. 8.46 I precedenti più importanti trasono stati due e li ha vinti entrambi il n.1 al mondo. Sopra tutti ladegli Australian Open, ma anche i quarti degli US Open(si trattava di una vera e propriaanticipata, considerando che erano già usciti Djokovic, Alcaraz e Zverev). Insomma, quando più contava l’ha sempre spuntata l’italiano. Oggi è una partita importante, ma nemmeno paragonabile a quelle citate. 8.

