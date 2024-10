LIVE Paolini-E. Andreeva 6-3, 6-2, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: prestazione solida e quarti di finale! (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE del match di Jasmine Paolini, vi ricordiamo l’appuntamento domani con i quarti di finale del WTA 1000 di Wuhan. Un saluto sportivo! 10:25 Appena 72? di gioco, di cui un’ora effettiva visto il toilet break lunghissimo preso dalla russa a cavallo delle due frazioni. Quattro doppi falli per l’azzurra, che ha avuto qualche problema solo nel parziale di 0-3 subito dal 5-0 e servizio. Con la prima Paolini fa il 79% di punti, mentre con la seconda si attesta al 60%. La russa ottiene invece il 58% con la prima e il 47% con la seconda. 10:22 L’azzurra accede così ai quarti di finale, dove attende la conclusione del match tra la beniamina di casa Zheng e la canadese Fernandez per capire chi dovrà affrontare. Chiunque sia, il LIVEllo si alzerà! 10:20 JASMINE Paolini b. Oasport.it - LIVE Paolini-E. Andreeva 6-3, 6-2, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: prestazione solida e quarti di finale! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladel match di Jasmine, vi ricordiamo l’appuntamento domani con ididel WTA 1000 di. Un saluto sportivo! 10:25 Appena 72? di gioco, di cui un’ora effettiva visto il toilet break lunghissimo preso dalla russa a cavallo delle due frazioni. Quattro doppi falli per l’azzurra, che ha avuto qualche problema solo nel parziale di 0-3 subito dal 5-0 e servizio. Con la primafa il 79% di punti, mentre con la seconda si attesta al 60%. La russa ottiene invece il 58% con la prima e il 47% con la seconda. 10:22 L’azzurra accede così aidi, dove attende la conclusione del match tra la beniamina di casa Zheng e la canadese Fernandez per capire chi dovrà affrontare. Chiunque sia, illlo si alzerà! 10:20 JASMINEb.

