Libano colpite 3 basi Unifil da esercito israeliano di cui 2 presidiate da italiani feriti 2 caschi blu indonesiani a Naqura - VIDEO

L'esercito israeliano ha aperto il fuoco contro 3 postazioni dell'Unifil nel sud del Libano al confine con Israele. Nel mirino sono finte due basi presidiate da italiani e la base principale dei caschi blu dell'Onu a Naqura. Una delle basi italiane colpite è la UNP 1-31 sulla collina di Labbune.

