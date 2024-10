Lanazione.it - Letteratura in acquerello: pittura e narrativa alla Biblioteca delle Oblate

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze, 10 ottobre 2024 - Pennellate di parole. Per viaggiare tra realtà e finzione, passato e presente, popoli e tradizioni: la prima edizione di "in", in programma dall'11 al 26 ottobre, è un ponte tracostruito dall'associazione artistica AcquaFirenze e patrocinato dal Comune di Firenze. La rassegna presentaSala Aleramo dellasettanta opere indi artisti internazionali ispiratededicata a viaggi reali e immaginari: un percorso itinerante che approderà a latere dell'esposizione anche nelle librerie indipendenti di Firenze, Bologna, Barcellona e Oviedo aderenti all'iniziativa.