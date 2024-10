Le news in diretta sull’uragano Milton in Florida: ci sono vittime e case distrutte. Residenti senza luce e acqua (Di giovedì 10 ottobre 2024) Gli ultimi aggiornamenti sull'uragano Milton in Florida definito la "tempesta del secolo". Centinaia di migliaia di persone senza luce, ci sono i primi morti. Fanpage.it - Le news in diretta sull’uragano Milton in Florida: ci sono vittime e case distrutte. Residenti senza luce e acqua Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Gli ultimi aggiornamenti sull'uraganoindefinito la "tempesta del secolo". Centinaia di migliaia di persone, cii primi morti.

L'uragano Milton 'attacca' la Florida : la diretta. Vittime - almeno 19 tornadi - case e negozi senza elettricità - A Tampa la situazione è talmente critica che le autorità hanno sospeso le operazioni di soccorso: con tali venti e piogge sono impossibili. Lucie, una delle più colpite, ha dichiarato che "decine di case sono state danneggiate" e che sono state avviate le operazioni di soccorso. Due milioni tra abitazioni e negozi è senza elettricità in tutto lo Stato.

Uragano Milton tocca terra in Florida : vittime - danni e milioni senza elettricità - L'uragano Milton, definito dai media statunitensi come la "tempesta del secolo", ha toccato terra nella regione di Tampa Bay, in Florida, con venti che hanno raggiunto quasi 200 km/h. La FEMA, la protezione civile statunitense, ha confermato che ci sono state delle vittime, tra cui alcuni decessi nella comunità di pensionati Spanish Lakes Country Club, situata nella contea di St.

L'uragano Milton travolge la Florida : ci sono i primi morti - oltre 2 milioni di persone senza elettricità - L'uragano Milton è arrivato in Florida. La "tempesta del secolo" ha toccato terra nella Tampa Bay nella notte, poco dopo le 2, ora italiana, facendo le prime vittime. Attualmente è sceso a categoria 2, ma per le autorità "il peggio deve ancora arrivare".

L'Uragano Milton devasta la Florida : vittime - almeno 19 tornadi e case e negozi senza elettricità . La diretta - Si contano già i danni: Milton ha causato almeno 19 tornadi e un numero ancora sconosciuto di morti. After rapidly intensifying into a Category 5 storm on 07 October, Milton is weakening as it reaches the shore but will still bring significant weather impacts across the state. Ormai è troppo tardi, non c'è più modo di fuggire: il consiglio è quello di rimanere in casa, mettendosi al sicuro.

Uragano Milton colpisce la Florida : "Sono le ore più dure" - (Adnkronos) – L'uragano Milton arriva in Florida. La tempesta, secondo le previsioni, ha toccato terra alle 20.30 della serata americana…