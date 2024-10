Inter-news.it - L’Austria dilaga contro il Kazakistan. Arnautovic entra nella ripresa

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Si è chiusa con un roboante 4-0 la vittoria delsul. Partita netta e vittoria importante per gli austriaci che non hanno mai concesso troppo agli avversari. Solo pochi minuti per Markonel finale di partita. VITTORIA – 4-0 netto perdi Markoai danni di un incolpevole. Gara da dimenticare per ilche non è mai stato in partita. Dopo appena dieci minuti arriva il primo sigillo del. Christoph Baumgartner aggancia un passaggio in area di rigore e con la palla bassa insacca all’angolino di sinistra con una conclusione perfetta. Al 27? sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi con Alexander Prass che da calcio di punizione indirizza bene la sfera.