La protesta Internazionale dopo il raid di Israele alle basi Unifil. Crosetto: "Non è stato un incidente" (Di giovedì 10 ottobre 2024) AGI - Grave incidente Internazionale nel Libano del sud: le forze armate israeliane hanno aperto il fuoco contro il quartier generale dell'Unifil a Naqoura, ferendo due caschi blu, e le altre due postazioni a Labbouneh e Ras Naqoura che ospitano il contingente italiano. Dura condanna della missione Onu, che ha sottolineato come "ogni attacco deliberato alle forze di peacekeeping è una grave violazione del diritto umanitario Internazionale e della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza". Agi.it - La protesta Internazionale dopo il raid di Israele alle basi Unifil. Crosetto: "Non è stato un incidente" Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) AGI - Gravenel Libano del sud: le forze armate israeliane hanno aperto il fuoco contro il quartier generale dell'a Naqoura, ferendo due caschi blu, e le altre due postazioni a Labbouneh e Ras Naqoura che ospitano il contingente italiano. Dura condanna della missione Onu, che ha sottolineato come "ogni attacco deliberatoforze di peacekeeping è una grave violazione del diritto umanitarioe della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza".

