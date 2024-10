Koopmeiners salta la sfida con l’Inter? Nuovi aggiornamenti e c’è un precedente! (Di giovedì 10 ottobre 2024) Koopmeiners potrebbe saltare la sfida con l’Inter in vista della nona giornata di campionato. Arrivano aggiornamenti riguardo le sue condizioni. C’è già un precedente con un altro giocatore della Juventus. L’INFORTUNIO – Teun Koopmeiners potrebbe saltare la sfida cruciale contro l’Inter a causa di una frattura lievemente scomposta della seconda costa destra. L’infortunio, emerso durante l’ultimo match, ha fatto scattare immediati paragoni con un caso simile: quello di Manuel Locatelli a scorsa stagione. Lo scorso novembre, infatti, il centrocampista della Juventus fu costretto a lasciare il raduno della Nazionale italiana per una problematica identica, una frattura alla costola, e saltò proprio la sfida contro l’Inter e le successive partite. Inter-news.it - Koopmeiners salta la sfida con l’Inter? Nuovi aggiornamenti e c’è un precedente! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)potrebbere laconin vista della nona giornata di campionato. Arrivanoriguardo le sue condizioni. C’è già uncon un altro giocatore della Juventus. L’INFORTUNIO – Teunpotrebbere lacruciale controa causa di una frattura lievemente scomposta della seconda costa destra. L’infortunio, emerso durante l’ultimo match, ha fatto scattare immediati paragoni con un caso simile: quello di Manuel Locatelli a scorsa stagione. Lo scorso novembre, infatti, il centrocampista della Juventus fu costretto a lasciare il raduno della Nazionale italiana per una problematica identica, una frattura alla costola, e saltò proprio lacontroe le successive partite.

