Judo, cinque azzurri in gara al Grand Slam di Abu Dhabi: occasione per giovani e seconde linee (Di giovedì 10 ottobre 2024) Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre la Mubadala Arena di Abu Dhabi ospiterà l’ottavo Grand Slam stagionale del World Tour 2024 di Judo, ben cinque mesi dopo il precedente appuntamento di Astana (10-12 maggio). Per il circuito maggiore si tratta del secondo evento in calendario nel nuovo quadriennio olimpico verso Los Angeles 2028, dopo il Grand Prix di Zagabria andato in scena a metà settembre. In quest’ultima fase della stagione post-Parigi tanti big sono assenti per staccare la spina e ricaricare le batterie dopo aver effettuato un lungo tour de force fino alla rassegna a cinque cerchi. Spazio dunque ai giovani e alle seconde linee di molti Paesi tra cui l’Italia, che verrà rappresentata nel Grand Slam di Abu Dhabi da cinque atleti attualmente esclusi dal giro della nazionale senior. Oasport.it - Judo, cinque azzurri in gara al Grand Slam di Abu Dhabi: occasione per giovani e seconde linee Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre la Mubadala Arena di Abuospiterà l’ottavostagionale del World Tour 2024 di, benmesi dopo il precedente appuntamento di Astana (10-12 maggio). Per il circuito maggiore si tratta del secondo evento in calendario nel nuovo quadriennio olimpico verso Los Angeles 2028, dopo ilPrix di Zagabria andato in scena a metà settembre. In quest’ultima fase della stagione post-Parigi tanti big sono assenti per staccare la spina e ricaricare le batterie dopo aver effettuato un lungo tour de force fino alla rassegna acerchi. Spazio dunque aie alledi molti Paesi tra cui l’Italia, che verrà rappresentata neldi Abudaatleti attualmente esclusi dal giro della nazionale senior.

Judo - penultimo Grand Slam della stagione ad Abu Dhabi : ci sono cinque azzurri - Penultimo Grand Slam della stagione internazionale del judo che propone un altro grande appuntamento nel prossimo fine settimana in quel di Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti. Un evento che comincerà sin da venerdì che che coinvolgerà addirittura 232 atleti di 30 nazioni. Non solo l’appuntamento di Abu Dhabi, ma anche la Malaga Senior European Cup con 461 atleti di 30 nazioni e il ... (Oasport.it)

